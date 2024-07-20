Российские эксперты изучили украинский беспилотник-камикадзе

Российским специалистам удалось изучить перспективный дрон ВСУ — дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, способный «разгоняться» при приближении к зонам действия систем ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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