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Пять альткоинов оказались в центре внимания перед возможным новым альтсезоном

Пять альткоинов оказались в центре внимания перед возможным новым альтсезоном

Криптовалютный рынок приближается к периоду, который некоторые трейдеры связывают с потенциальным началом нового альтсезона.

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