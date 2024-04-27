18 позитивных аффирмаций, которые помогут вам в борьбе со стрессом и выгоранием

У вас всё получится! Эффект доказан учёными. На часах три ночи, а вы ворочаетесь с боку на бок, думая о работе? Может, ваш проект провалился, снова дала о себе знать застарелая проблема или вы поссорились с коллегой.
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