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Семин: «Месси превзошел всех игроков, которых мы когда-либо видели. Он на порядок сильнее Марадоны»

Семин: «Месси превзошел всех игроков, которых мы когда-либо видели. Он на порядок сильнее Марадоны»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен.Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен.

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