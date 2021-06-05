В Оренбургской области полицейские провели информационно-профилактическую акцию «День профилактики дистанционных хищений»

В Оренбургской области полицейские провели информационно-профилактическую акцию «День профилактики дистанционных хищений»

В рамках еженедельной информационно-профилактической акции «День профилактики дистанционных хищений» 4 июня сотрудники полиции на территории обслуживания МУ МВД России «Оренбургское» провели беседы с жителями города и Оренбургского района.

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