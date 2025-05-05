МВД: задержали причастных к краже тысячи аккаунтов "Госуслуг"

Полицейские задержали подозреваемых в причастности примерно тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и нелегальным доступом к аккаунтом "Госуслуг" Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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