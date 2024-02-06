ВМС Великобритании сообщили о нападении у берегов Йемена

В Красном море, в 57 морских милях (105,5 км) к западу от портового города Ходейда в Йемене произошел инцидент, который был расценен Центром координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) как нападение.
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