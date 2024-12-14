Депутат Немкин: распространение запрещённого контента в Viber не регулировалось

Именно мессенджер Viber чаще всего становился основным инструментом для мошенников, так как шифровал все разговоры и не требовал подтверждения личности, заявил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин вразговоре с ИА Регнум.