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Новости Липецка

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Красный уровень воздушной опасности вводится в 8 округах Липецкой области

Красный уровень воздушной опасности вводится в 8 округах Липецкой области

В Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности. «Угрозу атаки БПЛА» губернатор Игорь Артамонов объявил для Липецка, Липецкого МО, Краснинского МР, Лебедянского МР, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МР, Грязинского МР, Данковского МР.

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