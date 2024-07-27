Красный уровень воздушной опасности вводится в 8 округах Липецкой области

В Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности. «Угрозу атаки БПЛА» губернатор Игорь Артамонов объявил для Липецка, Липецкого МО, Краснинского МР, Лебедянского МР, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МР, Грязинского МР, Данковского МР.
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