Две кошки не смогли добраться до Петербурга из Финляндии

Их поездка завершилась на российской границе в Псковской области На российско-эстонской границе РФ в Псковской области государственные инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный осмотр двух котов, сопровождавшихся физическим лицом из Финляндии, направлявшимся в Санкт-Петербург.