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Петербургский дневник

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Две кошки не смогли добраться до Петербурга из Финляндии

Две кошки не смогли добраться до Петербурга из Финляндии

Их поездка завершилась на российской границе в Псковской области На российско-эстонской границе РФ в Псковской области государственные инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный осмотр двух котов, сопровождавшихся физическим лицом из Финляндии, направлявшимся в Санкт-Петербург.

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