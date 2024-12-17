Две кошки не смогли добраться до Петербурга из Финляндии

Их поездка завершилась на российской границе в Псковской области На российско-эстонской границе РФ в Псковской области государственные инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный осмотр двух котов, сопровождавшихся физическим лицом из Финляндии, направлявшимся в Санкт-Петербург.
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