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Дорогие деньги и слабый рост: разбор 4-х сценариев ЦБ РФ по экономике до 2029 года

Дорогие деньги и слабый рост: разбор 4-х сценариев ЦБ РФ по экономике до 2029 года

Недавно Центробанк России (ЦБ РФ) опубликовал на своём сайте проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028–2029 годов».

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