США заявили о существенном прогрессе в переговорах с Китаем

Существенного прогресса добились США и Китай в деэскалации торговой войны по итогам переговоров на высоком уровне в Женеве, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, 11 мая сообщает Reuters со ссылкой на американского министра финансов Скотта Бессента.
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