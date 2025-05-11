США заявили о существенном прогрессе в переговорах с Китаем

Существенного прогресса добились США и Китай в деэскалации торговой войны по итогам переговоров на высоком уровне в Женеве, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, 11 мая сообщает Reuters со ссылкой на американского министра финансов Скотта Бессента.