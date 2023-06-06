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Три девушки отравились алкоголем в Пензенской области

Три девушки отравились алкоголем в Пензенской области

Три жительницы Пензы в возрасте 17–18 лет были госпитализированы в больницы с признаками отравления после употребления спиртосодержащей продукции, приобретенной в торговых точках одной сети.

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