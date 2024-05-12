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В Белогорском районе подмерзли яблоки и розы

В Белогорском районе подмерзли яблоки и розы

От неожиданных ночных заморозков более всего пострадали деревья фруктовых садов. В некоторых селах Белогорского района Крыма ночная температура опускалась до минус пяти градусов и держалась продолжительное время.

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