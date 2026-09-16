T2 обновил сервис «Связь без минусов» с новыми цифровыми услугами

Обновлённый сервис включает портал Госуслуг, мессенджер MAX, маркетплейс Ozon и приложение «Магнит». Эти сервисы остаются доступными при минусе на балансе до трёх дней для абонентов с ежемесячной оплатой и до одного дня для пользователей с посуточной тарификацией.