T2 обновил сервис «Связь без минусов» с новыми цифровыми услугами

Обновлённый сервис включает портал Госуслуг, мессенджер MAX, маркетплейс Ozon и приложение «Магнит». Эти сервисы остаются доступными при минусе на балансе до трёх дней для абонентов с ежемесячной оплатой и до одного дня для пользователей с посуточной тарификацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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