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Китай

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Китай готов содействовать развитию цифровой торговли - зампредседателя КНР

Ханчжоу, 23 ноября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в четверг заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами для совместного продвижения высококачественного и устойчивого развития глобальной цифровой торговли.

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