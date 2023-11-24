Китай готов содействовать развитию цифровой торговли - зампредседателя КНР

Ханчжоу, 23 ноября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн в четверг заявил, что Китай готов сотрудничать с другими странами для совместного продвижения высококачественного и устойчивого развития глобальной цифровой торговли.
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