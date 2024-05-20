В 2023 году на пост Чрезвычайного и Полномочного посла США в России была назначена Линн Трейси. Об это даме известно, что она в 1986 году получила степень бакалавра Университета штата Джорджия по специальности Исследование Советского Союза, после окончания университета три года проживала в Москве, владеет русским языком.
Посол США Линн Трейси попыталась оскорбить Путина — не вышло
Комментарии
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карюкалов вячеслав
Ну вот...
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11 час.
Traveller
Другой бы спорил... 🤣
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11 час.
Владимир Нелюбин
Удивляюсь..а что все взорвались...Это у них культура такая..поведение двоечника в школе..На все наплевать и гордиться собою.Пока двоечник не получит "а-та-та", он не поймет, что "переборщил" со своей самоотценкой..
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10 час.
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