Пентагон опубликовал видео с НЛО, который развил скорость до 805 км/ч

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Военное министерство США опубликовало пятиминутный видеоролик, на котором неопознанный летающий объект (НЛО) движется со скоростью, превышающей 800 км/ч.
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