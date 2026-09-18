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ТАСС

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Пентагон опубликовал видео с НЛО, который развил скорость до 805 км/ч

Пентагон опубликовал видео с НЛО, который развил скорость до 805 км/ч

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Военное министерство США опубликовало пятиминутный видеоролик, на котором неопознанный летающий объект (НЛО) движется со скоростью, превышающей 800 км/ч.

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