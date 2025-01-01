Йеменские хуситы сбили американский дрон MQ-9 над Марибом

Бойцы движения "Ансар Аллах" уничтожили американский дрон MQ-9 над провинцией Мариб в Йемене. Это второй подобный инцидент за последние 72 часа, сообщил представитель движения Яхья Сариа, подчеркивая поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа.
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