Бойцы группировки «Центр» показали уничтожение Abrams под Новоселовкой

Расчет БПЛА из бригады спецназа группировки войск «Центр» ударным дроном уничтожил танк Abrams. Боевую машину американского производства российские военные поразили у села Новоселовка в Донецкой Народной Республики.
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