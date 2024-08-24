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Украинский снайпер навел «Искандер» на свое подразделение

Украинский снайпер навел «Искандер» на свое подразделение

Снайпер ССО Украины навел российскую ракету «Искандер» на свое подразделение Снайпер Сил специальных операций (ССО) Украины навел российскую ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер» на пункт дислокации своего подразделения на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР).

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