ТАСС: видимая в Москве часть затмения Солнца продлится 48 минут

При благоприятных погодных условиях жители Москвы смогут наблюдать фрагмент солнечного затмения в субботу в течение 48 минут, тогда как в Санкт-Петербурге астрономическое явление будет видно почти полтора часа.
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