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"Получу гражданство и убью!": Почему суды прощают мигрантам то, за что остальные сидят по полной

"Получу гражданство и убью!": Почему суды прощают мигрантам то, за что остальные сидят по полной

Приговоры по делам мигрантов и "новых граждан" как под копирку гуманные. Там, где прокурор требует максимально жёсткого наказания, суды проявляют удивительную мягкость: хулиганов, мошенников и даже убийц выпускают на свободу, хотя по новым законам даже за лёгкую провинность положена депортация.

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Ник Громов

ОАЭ. Мигранты устроили драку с поножовщиной в трудовом лагере, за забором. Вопли разбудили и напугали граждан. Все участники драки получили сроки от 10 до пожизненного, потому что пугать граждан и применять насилие в гостях, неприемлемо. А что Россия? Как она относится к своим гражданам?