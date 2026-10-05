"Получу гражданство и убью!": Почему суды прощают мигрантам то, за что остальные сидят по полной

Приговоры по делам мигрантов и "новых граждан" как под копирку гуманные. Там, где прокурор требует максимально жёсткого наказания, суды проявляют удивительную мягкость: хулиганов, мошенников и даже убийц выпускают на свободу, хотя по новым законам даже за лёгкую провинность положена депортация.
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Даже профессиональные юристы уже очень скверно отзываются о наших судах. Там не то, что правосудия, там давно здравого смысла не осталось.
А судьи кто?
Если чурбан-уже виноват. А судья присудивший чурбану меньше максимального наказания должен быть повешен публично с плакатом на шее.
это беда
Это решение руководства страны, поэтому ниакой суд не будет против мигрантов
закончится вовино правление, всех этих судей перестреляют НА ХУЙ
ОАЭ. Мигранты устроили драку с поножовщиной в трудовом лагере, за забором. Вопли разбудили и напугали граждан. Все участники драки получили сроки от 10 до пожизненного, потому что пугать граждан и применять насилие в гостях, неприемлемо. А что Россия? Как она относится к своим гражданам?
А судьи кто? Продажные предатели народа!