Бразилия подарила миру новый семейный сериал

Почему Бразилия важна для России? Не только из-за БРИКС и перспективных двухсторонних отношений — результаты выборов в этой стране будут рассматривать и через призму правого, протрампистского поворота в Латинской Америке, и через оценку вектора движения Глобального Юга в целом.