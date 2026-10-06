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Бразилия подарила миру новый семейный сериал

Бразилия подарила миру новый семейный сериал

Почему Бразилия важна для России? Не только из-за БРИКС и перспективных двухсторонних отношений — результаты выборов в этой стране будут рассматривать и через призму правого, протрампистского поворота в Латинской Америке, и через оценку вектора движения Глобального Юга в целом.

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