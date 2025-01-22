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Царьград

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Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Трамп поручил Келлогу урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Дональд Трамп назначил Кита Келлога для урегулирования конфликта на Украине за 100 дней. Келлог будет следовать указаниям Трампа и не участвовать в переговорах с Россией, несмотря на сомнения в сроках.

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