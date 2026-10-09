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Регионы России

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Стоимость проезда по МСД проиндексируют с 16 октября 2026 года

Стоимость проезда по МСД проиндексируют с 16 октября 2026 года

С 16 октября 2026 года стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням возрастёт на 6 рублей и составит 25 рублей за участок, сообщили в столичном департаменте транспорта.

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