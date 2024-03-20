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Большой, «хищный», современный и невероятно дешевый. Представлен Changan Eado третьего поколения: 170 л.с., 6,14 л / 100 км и цена всего 9850 долларов

Большой, «хищный», современный и невероятно дешевый. Представлен Changan Eado третьего поколения: 170 л.с., 6,14 л / 100 км и цена всего 9850 долларов

Changan официально представил седан Eado нового третьего поколения. Автомобиль кардинально сменил свой имидж — теперь у него куда более современный «хищный» дизайн как у Changan Uni-V с безрамочной решеткой радиатора, выдвижными дверными ручками, заходящими далеко на боковины фарами и фонарями, большими отверстиями выхлопной системы.

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