Большой, «хищный», современный и невероятно дешевый. Представлен Changan Eado третьего поколения: 170 л.с., 6,14 л / 100 км и цена всего 9850 долларов

Changan официально представил седан Eado нового третьего поколения. Автомобиль кардинально сменил свой имидж — теперь у него куда более современный «хищный» дизайн как у Changan Uni-V с безрамочной решеткой радиатора, выдвижными дверными ручками, заходящими далеко на боковины фарами и фонарями, большими отверстиями выхлопной системы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии