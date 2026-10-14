Массовый разворот: 11 самолётов из Турции вернулись, не долетев до Москвы Одиннадцать самолётов, летевших из Турции в Москву, были вынуждены отправиться обратно после введения ограничений в столичных аэропортах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Польша: Украин...
- AB Пять лет колонии ...
- ВСУ ставят рекорд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым