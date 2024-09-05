Ремонт дорог: какие трассы станут объектами национального значения

Кабинет министров утвердил создание комиссий по предварительному исследованию общественной полезности и национальной значимости работ по строительству, реабилитации, модернизации и расширению некоторых национальных дорог.
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