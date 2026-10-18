A full-scale war could break out in the Middle East. This statement was made at a press conference held at the end of the ministerial meeting within the framework of the ninth strategic dialogue between Russia and The Cooperation Council of the Arab States of the Persian Gulf, was made by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, TASS reports.
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