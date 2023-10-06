Rauf & Faik поделились воспоминаниями о былой любви в «Perfume»

Rauf & Faik выпустили в свет новый сингл «Perfume» 6 октября 2023 года. Как рассказали агентству InterMedia в пресс-службе дуэта, эта композиция представляет собой воспоминания о былой любви под замедленный бит с вокальной игрой и фортепианными зацикленными партиями.