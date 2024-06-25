Силы МЧС стянулись к «Сибирь-Арене»: что там произошло

В «Сибирь-Арене» Новосибирска произошло возгорание. Людям пришлось эвакуироваться. Пожарные по повышенному рангу 25 июня приехали к «Сибирь-Арене»: в 12:46 им пришло сообщение о возгорании внутри комплекса.
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