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Будущий тренер сборной Казахстана: «Конечно, я знаю Сатпаева. Надеюсь, он будет часто играть за «Челси»

Будущий тренер сборной Казахстана: «Конечно, я знаю Сатпаева. Надеюсь, он будет часто играть за «Челси»

Нидерландский специалист Джон ван'т Схип, который в ближайшие дни должен подписать контракт в качестве главного тренера сборной Казахстана, высказался о 17-летнем нападающем национальной команды Дастане Сатпаеве, который недавно стал игроком лондонского «Челси».

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