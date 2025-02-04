Белый дом: USAID финансировал пайки для боевиков «Аль-Каиды»

Фонд USAID (Агентства по международному развитию) оплачивал пайки для бойцов «Аль-Каиды»* в Сирии, а также мюзикл про инклюзивность в Ирландии и продвижение равенства в деловой среде Сербии для ЛГБТ**-персон.
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