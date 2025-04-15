Флик об 1:3 с «Дортмундом»: «Не лучший день «Барсы». Но мы прошли дальше. ЛЧ – лучший турнир в мире»

«Барселона» уступила «Боруссии» Дортмунд в ответном матче 1/4 финала турнира (1:3), но победила по сумме двух игр (первый матч – 4:0).
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