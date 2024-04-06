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Прокуратура организовала проверка по факту пожара в Приморском округе

Возгорание произошло сегодня ночью в жилом многоквартирном доме номер 15 по улице Дружная - в посёлке БобровоВозгорание произошло сегодня ночью в жилом многоквартирном доме номер 15 по улице Дружная - в посёлке Боброво В пресс-службе прокуратуры Архангельской области уточнили, что в двухэтажном доме зарегистрировано 27 человек, из них — четверо детей.

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