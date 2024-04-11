Как быстро всё завертелось: США решили «изолировать» Китай, Япония – на подхвате, и уже помогает "гегемону"

Сегодня 3K прочитали Как же быстро завертелись события! Всё то, что мы предсказывали 2 года, начало сбываться с колоссальной скоростью: Америка действительно поворачивает на Китай, да ещё с какой стремительностью!.
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