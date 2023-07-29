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Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова?

Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова?

Какие выводы следует извлечь из ареста Гиркина-Стрелкова? Россия - добрая душа, потому кукарекать в её адрес можно долго.

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Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
Не было постамента и он не герой России, а скорее наших врагов. Стоило Гиркину вернутся в Россию, он тут-же замутил очередную либерастно-русофобскую партию, полную гей-активистов и нацистов.
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22 час.
Константин Беляев
А врать то зачем?
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20 час.
HotRS
Корреспонденты выдают инфу обычно постфактум. Пока дойдет до эфира она уже неактуальна. Но если идет стрим, то это преступление.
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20 час.

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