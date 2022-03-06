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Может ли вакцинация снизить эффективность лечения рака?

Может ли вакцинация снизить эффективность лечения рака?

Можно ли вакцинироваться онкологическим больным? Когда это лучше делать? Может ли прививка от COVID-19 активировать опухолевый процесс или снизить эффективность противоопухолевого лечения?  Рассказывает заведующая отделением химиотерапии МНИОИ им.

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