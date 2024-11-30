Фурсенко: одного голоса не хватило, чтобы оставить РФ в проектах ЦЕРН

Зарубежные ученые выступали против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но такое решение выносилось на уровне правительств, и в ходе голосования не хватило одного голоса, чтобы этот вердикт не состоялся.
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