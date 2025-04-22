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Русская весна

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Тающий ледник в Норвегии задумали спасти, посыпав искусственным снегом

Тающий ледник в Норвегии задумали спасти, посыпав искусственным снегом

Тающий ледник в Норвегии задумали спасти, посыпав искусственным снегом. «Высокогорный ледник в Норвегии, расположенный на высшей точке Скандинавских гор, Галлхепиггене, предложили спасти искусственным снегом, чтобы избежать его исчезновения в связи с активным таянием.

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