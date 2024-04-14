В РФ хотят ужесточить закон для мобильных заправок

России хотят ужесточить контроль за передвижными и контейнерными АЗС, пишут «Известия». Причина — рост таких теневых заправок в регионах, которые открываются без лицензий и продают некачественное топливо.
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