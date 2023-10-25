Знакомимся с главными героями интерактивного хоррора Silent Hill: Ascension Уже скоро...

Знакомимся с главными героями интерактивного хоррора Silent Hill: AscensionУже скоро состоится премьера неординарного интерактивного хоррора Silent Hill: Ascension, где игроки в рамках прямого эфира смогут влиять на судьбы персонажей и формировать собственный драматический финал истории.
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