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Рязанские новости

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На рязанское муниципальное предприятие РМПТС подали иск на 11,6 млн рублей

На рязанское муниципальное предприятие РМПТС подали иск на 11,6 млн рублей

В Арбитражном суде Рязанской области рассматривается новый иск к муниципальному унитарному предприятию города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей»В Арбитражном суде Рязанской области рассматривается новый иск АО «Квадра - Генерирующая компания» к муниципальному унитарному предприятию города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей».

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