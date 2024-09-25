На рязанское муниципальное предприятие РМПТС подали иск на 11,6 млн рублей

В Арбитражном суде Рязанской области рассматривается новый иск к муниципальному унитарному предприятию города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей»В Арбитражном суде Рязанской области рассматривается новый иск АО «Квадра - Генерирующая компания» к муниципальному унитарному предприятию города Рязани «Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей».
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