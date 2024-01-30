Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Угледара

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 29-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара на южнодонецком направлении.
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