Депутаты внесли законопроект о досрочной демобилизации многодетных отцов

В Госдуму был внесен законопроект о праве на досрочное увольнение со службы мобилизованных граждан, семьям которых был присвоен статус многодетных в течение одного года с момента призыва на военную службу.
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