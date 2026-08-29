A Deal is not a strategy: The danger of accepting Kim Jong Un’s terms

The most dangerous agreement is not one that fails, but one that succeeds on paper while advancing the adversary's strategy, columnist argues.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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