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A Deal is not a strategy: The danger of accepting Kim Jong Un’s terms

A Deal is not a strategy: The danger of accepting Kim Jong Un’s terms

The most dangerous agreement is not one that fails, but one that succeeds on paper while advancing the adversary's strategy, columnist argues.

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