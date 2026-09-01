Авторы Stellar Blade интегрировали в порт для Switch 2 поддержку генератора кадров AMD FSR, хотя консоль основана на SoC Nvidia

Это первое подобное решение на рынке Авторы популярной игры Stellar Blade рассказали, что при создании порта для Switch 2 они решили прибегнуть к технологии AMD FSR, несмотря на то, что консоль основана на чипе Nvidia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым