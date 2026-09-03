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Кур – на учет: зачем российских фермеров обязали регистрировать домашнюю птицу

Кур – на учет: зачем российских фермеров обязали регистрировать домашнюю птицу

Пока регистрировать нужно поголовье от 10 птиц, но с 2029 года порог исчезнет С 1 сентября 2026 года владельцы личных подсобных хозяйств, которые держат больше 10 кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить поголовье на государственный учет.

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