В Севастополе готовятся к осенним паводкам: расчищено семь гидротехнических сооружений и русло Балаклавки

За месяц приведены в порядок несколько плотин и участок реки. Специалисты «Севводресурсов» за последний месяц очистили семь гидротехнических сооружений и два гектара русла реки Балаклавка.
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